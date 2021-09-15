Covid-19 Вакцинация

В Литве фиксируется одна из самых высоких смертностей в ЕC

Автор Евгений Русаков
В Литве фиксируется одна из самых высоких смертностей в ЕC

В настоящий момент в Литве фиксируется одна из самых высоких смертностей от коронавируса. Несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью в других странах ЕС похожа на ситуацию в нашей стране, смертность там не такая высокая. Литовские медики говорят, что такие показатели обусловлены различными стратегиями тестирования, заболеваемостью различных возрастных групп, объёмами вакцинации и другими факторами. Между тем они утверждают, что это может быть связано с общей ситуацией здоровья в Литве. Специалисты подчеркнули, что в Западной Европе и странах Скандинавии она лучше.

Большую роль играет и вакцинация. В любом случае нужно внимательно оценивать данные, сравнить темпы тестирования и пр. Напомним, что общее количество случаев заболевания коронавирусом в Литве равняется 322 на 100 тыс. населения. По этому показателю наша страна седьмая в ЕС. А вот количество смертных случаев в нашей стране составляет почти 45 на 1 млн жителей, и по этому показателю мы уже третьем месте. Например, в Ирландии, Эстонии и Словении показатели заболеваемости более высокие, чем в Литве. Однако по количеству смертей эти страны располагаются на более низких позициях. Необходимо отметить, что показатели вакцинации в этих странах лучше, чем в Литве.

Также медики отмечают, что с ухудшением эпидемиологической ситуации в Литве, заполняются и больницы. При этом увеличивается количество умерших от коронавируса. К слову, в медучреждениях доминируют непривитые пациенты. Их больше и среди умерших. в Настоящий момент в больницах почти 860 ковид-пациентов, из которых 85 – в реанимации. А за последние сутки в Литве зарегистрировали почти 1300 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерло 16 человек. Почти все они были не привиты.

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