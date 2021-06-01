Новости Паутина

В Литве и Польше установили «порталы»

Автор Эвелина Никанорова 135
В Литве и Польше установили «порталы»

В Вильнюсе и польском городе Люблин установили «порталы», которые позволяют местным жителям участвовать в прямых трансляциях между двумя городами. Об этом сообщается на сайте проекта Portal.

«Порталы», представляющие собой большие экраны, оснащены камерами. По задумке организаторов проекта, они должны помочь людям из разных точек Земли «переосмыслить чувство единства».

Сотрудники Вильнюсского технического университета Гедиминаса, который стал технологическим партнером проекта, в качестве формы «портала» выбрали круг — известный научно-фантастический символ. Такая форма и минималистичный дизайн также должны сформировать образ города будущего.

Сейчас авторы инициативы работают над установкой «порталов», объединяющих Рейкьявик и Вильнюс, а также Вильнюс и Лондон. В дальнейшем организаторы планируют установить множество «порталов» по всему миру. Основная цель проекта — объединить представителей разных культур.

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