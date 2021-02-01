В Литве начала работать телефонная линия по вопросам усыновления и опеки

Каждый рабочий день с 12 до 20 часов по бесплатному номеру 8-800-00207, электронной почте klausk@viskasapiegloba.lt и в интернет-чате на странице globoscentrai.lt опытные специалисты предоставляют информацию и консультационные услуги:

• опекунам (попечителям),

• дежурным опекунам,

• приемным родителям,

• людям, которые собираются стать опекунами, попечителями или приемными родителями,

• лицам, которые интересуются вопросами опеки и усыновления.

Государственная служба защиты и усыновления детей при Министерстве социальной защиты и труда вместе с администрациями самоуправлений и центрами опеки, действующими в Литве, реализует проект европейских структурных фондов «Повышение благополучия и безопасности детей, повышение качества услуг и их доступности семьям, опекунам (попечителям)». В рамках этого проекта и начала работать линия по вопросам усыновления и опеки.