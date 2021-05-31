Сегодня в Литве началась массовая вакцинация

С сегодняшнего дня в Литве началась массовая вакцинация от коронавируса. Прививаться могут абсолютно все жители старше 16 лет.

Регистрация на вакцинацию проходит на странице koronastop.lt. Для того чтобы зарегистрироваться, необходимо подтвердить свою личность при помощи электронных врат власти. Как и прежде, регистрировать можно не только себя, но и других людей. Помимо этого предусмотрена возможность выбора другого самоуправления для вакцинации.

Кроме того, у посетителей ресурса есть возможность поменять время регистрации на вакцинацию либо вообще её отменить.

Несмотря на то, что официально массовая вакцинация стартовала лишь сегодня, эта система работает в Литве уже с середины мая. Отметим, что жителей страны в возрасте 16-17 лет прививают исключительно препаратом Pfizer-BioNTech. Вакцины других производителей предусмотрены для жителей 18 лет и старше.

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