В Литве началась вакцинация детей в возрасте 12+
С сегодняшнего дня в Литве началась вакцинация детей в возрасте 12-15 лет. Регистрация на прививку препаратом Pfizer-BioNTech уже началась. В центры вакцинации детям следует приходить с одним из родителей. Отметим, что детей в возрасте 12-15 лет уже прививает Италия, Германия и др. страны. Помимо этого с сегодняшнего дня Клайпеда начала прививать всех желающих без предварительной регистрации. Для тех, кто захочет привиться в порядке живой очереди, выделено определённое время – с 13:00 до 15:00. Вакцинация будет проходить по адресу ул. Кретингос 36. Приходить можно в любой день недели, включая выходные, и выбрать любую вакцину из имеющихся. При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность.
Бедные страны получат более 2 млрд доз вакцин от коронавируса
Страны «Большой семёрки» намерены до конца 2022 года предоставить более бедным странам 2,3 млрд доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Германия, в частности, профинансирует поставку 350 млн доз. Из собственных запасов ФРГ на эти цели пойдут 30 млн доз. При наличии излишков показатель может быть увеличен, однако делать прогнозы пока преждевременно.
ЕС – мировая аптека
Представители ЕС напомнили о том, что европейские страны уже на протяжении нескольких месяцев активно помогают обеспечить вакцинами от коронавируса нуждающиеся страны. Как заявили дипломаты, ЕС сегодня – это «мировая аптека». До конца года он собирается пожертвовать как минимум 100 млн доз вакцины от коронавируса нуждающимся в ней странам.
Страны G7 призвали ВОЗ к тщательному расследованию происхождения коронавируса
Страны G7 призвали Всемирную организацию здоровья к тщательному расследованию происхождения коронавируса в Китае. В своём заключительном коммюнике главы государств и Правительств стран «Большой семёрки» призвали к прозрачному изучению этой проблемы группой экспертов. ВОЗ рассматривает все версии происхождения коронавируса, в том числе утечку из лаборатории. Между тем представители организации заявили, что выводы, сделанные после первого этапа расследований происхождения коронавируса, не являются окончательными.