В Литве началась вакцинация детей в возрасте 12+

С сегодняшнего дня в Литве началась вакцинация детей в возрасте 12-15 лет. Регистрация на прививку препаратом Pfizer-BioNTech уже началась. В центры вакцинации детям следует приходить с одним из родителей. Отметим, что детей в возрасте 12-15 лет уже прививает Италия, Германия и др. страны. Помимо этого с сегодняшнего дня Клайпеда начала прививать всех желающих без предварительной регистрации. Для тех, кто захочет привиться в порядке живой очереди, выделено определённое время – с 13:00 до 15:00. Вакцинация будет проходить по адресу ул. Кретингос 36. Приходить можно в любой день недели, включая выходные, и выбрать любую вакцину из имеющихся. При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность.

Бедные страны получат более 2 млрд доз вакцин от коронавируса

Страны «‎Большой семёрки» намерены до конца 2022 года предоставить более бедным странам 2,3 млрд доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Германия, в частности, профинансирует поставку 350 млн доз. Из собственных запасов ФРГ на эти цели пойдут 30 млн доз. При наличии излишков показатель может быть увеличен, однако делать прогнозы пока преждевременно.

ЕС – мировая аптека

Представители ЕС напомнили о том, что европейские страны уже на протяжении нескольких месяцев активно помогают обеспечить вакцинами от коронавируса нуждающиеся страны. Как заявили дипломаты, ЕС сегодня – это «‎мировая аптека». До конца года он собирается пожертвовать как минимум 100 млн доз вакцины от коронавируса нуждающимся в ней странам.

Страны G7 призвали ВОЗ к тщательному расследованию происхождения коронавируса

Страны G7 призвали Всемирную организацию здоровья к тщательному расследованию происхождения коронавируса в Китае. В своём заключительном коммюнике главы государств и Правительств стран «‎Большой семёрки» призвали к прозрачному изучению этой проблемы группой экспертов. ВОЗ рассматривает все версии происхождения коронавируса, в том числе утечку из лаборатории. Между тем представители организации заявили, что выводы, сделанные после первого этапа расследований происхождения коронавируса, не являются окончательными.