Безопасность

В Литве началась вакцинация диких животных от бешенства

Автор Анжелика Орлёнок
В Литве началась вакцинация диких животных от бешенства
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В Литве начинается осенний этап вакцинации диких животных от бешенства. Самолеты разбросают более 500 тыс. доз вакцины на территориях площадью примерно 20 тысяч кв. м, граничащих с Польшей и Беларусью.

Эта вакцина не опасна ни для людей, ни для животных. Однако специалисты призывают не поднимать обнаруженные приманки с препаратом, поскольку можно пораниться находящейся внутри острой мембраной.

О приманках с вакциной, найденных около жилых домов, следует сообщить ветеринарам.

В зависимости от погодных условий, завершить осеннюю вакцинацию планируется до середины декабря.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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