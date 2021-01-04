В Литве начинается перепись населения

На этот раз переписчики не будут ходить по домам жителей. Информация будет собрана из 19 различных госрегистров и других информационных систем.

Подготовка для внедрения новой методики шла с прошлой переписи населения, которая проводилась 10 лет назад. Сбор информации без прямого контакта с людьми стал особенно актуален в связи с пандемией. Во время переписи Департамент статистики зафиксирует исчерпывающие данные о количестве жителей страны, их возрасте, поле, образовании, профессии, занятости, источниках проживания, национальности и гражданстве, а также о семейном положении и прочих условиях жизни. Первые результаты переписи населения будут обнародованы в конце года.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.