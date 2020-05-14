В Литве нашли золотую жилу

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Приведенный в порядок водный путь по реке Нямунас от Каунаса до Клайпеды может стать золотой жилой — перевозка несрочных грузов по этому пути подешевела бы наполовину, при этом значительно снизилось бы загрязнение воздуха, — пишет газета Kauno diena.

По подсчетам, одна баржа из Каунаса до Клайпеды может переправить столько же грузов, сколько перевозят 40 тягачей.

Эта линия актуальна и потому, что через Каунас проходят автомагистраль Via Baltica и железнодорожная колея Rail Baltica.

Местные фермеры и политики подсчитали, что перевозка тонны зерна из центральной Литвы до порта по автомагистралям стоит 12 евро, а стоимость перевозки по Неману может составить всего 5-6 евро.