Listen to «В Литве обнаружено мясо птицы, зараженное сальмонеллой» on Spreaker.

Контроллеры пищевых продуктов обнаружили зараженное сальмонеллой мясо птицы, привезенное из Польши. По данным специалистов, только за первые месяцы этого года обнаружено 75 тонн зараженной продукции.

По словам специалистов, купив испорченные или подозрительные продукты, потребители должны сообщить об этом продавцу, чтобы продукция была изъята из торговли, а также проинформировать Государственную службу продовольствия и ветеринарии.