Covid-19 Новости

В Литве привили чуть больше 2,5% населения

Автор RUSRADIO LT 45
В Литве привито чуть больше 2,5% населения

В Вильнюсе от коронавируса привили около 30% жителей старше 80 лет.

Часть людей привили или привьют на дому, часть – в поликлиниках и специальных центрах. С середины февраля в Вильнюсе действует сайт vakcina.vilnius.lt. На нем можно найти всю актуальную ситуацию о вакцинации в столице.

С 22 февраля работает также телефонная линия информирования пожилых людей – 19002. Вильнюсский муниципалитет отмечает, что пожилым жителям самим ничего не надо делать – с ними в порядке очереди свяжутся врачи. Сначала с лицами старше 80 лет, затем идет группа 75–79 лет, потом 70-74 лет, затем – 65-69 лет.

Если пенсионеры не зарегистрированы в столичных поликлиниках, но хотят привиться, они должны позвонить по номеру 19002, зарегистрироваться, указав свое имя, фамилию, номер телефона, и ждать звонка.

По данным муниципалитета, в вильнюсских поликлиниках зарегистрированы 104 тыс. человек старше 65 лет.

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В Клайпеде затормозилась вакцинация пожилых людей, об этом пишет портал  LRT.

Как поясняют специалисты, примерно половина людей в возрасте 80 лет и старше, которые были приглашены на вакцинацию, прививаться не пришли. И причиной тому — не страх перед прививкой, а плохое информирование. 

По данным Департамента статистики, на данный момент в Литве первой дозой привиты 164 тысячи человек. Это примерно 6% населения. Двумя дозами — 73 тысячи, чуть более 2,5%.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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