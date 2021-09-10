В Литве привито уже почти 1,7 млн человек

В Литве привились уже почти 1,7 млн человек

За последние сутки в Литве установили 922 новых случая заболевания коронавирусом. За тот же самый период от коронавируса и его последствий умерло 10 человек. Все они были не привиты. Необходимо отметить, что один человек принадлежал возрастной группе 20-29 лет. Средний показатель заболеваемости составляет почти 350 случаев на 100 тыс. населения. Что же касается привитых, то за последние сутки прививку получило более 12 тыс. человек. Всего в Литве хотя бы одну прививку получило более 1,69 млн человек. Между тем следует напомнить, что буквально несколько дней назад в Литве началась ревакцинация. Представители некоторых профессий, в частности, медики, работники скорой помощи, аптек, лабораторий и др., а также лица возрастной группы 65+ уже могут регистрироваться для получения третьей прививки. Регистрация проходит на странице koronastop.lt или по номеру 1808. Напомним, что третью прививку могут получить те лица, у которых после второй прошло не менее полугода.

В Дании отменены все ограничения, связанные с коронавирусом

С сегодняшнего дня в Дании отменены все ограничения, связанные с коронавирусом. Таким образом, закончился 18-месячный период, во время которого необходимо было носить маски, использовать ковид-паспорта и соблюдать лимит на количество участников мероприятий. Сама коронавирусная инфекция больше не считается в стране «критически опасным заболеванием». По словам датских медиков, вакцинация стала эффективным инструментом для сдерживания коронавируса. Между тем они подчёркивают, что пока рано говорить о полной победе. Для того, чтобы оценить, как поведёт себя вирус и насколько эффективной окажется вакцинация, необходимо время.