Новости Социальная информация

В Литве продукты дорожают, но не так быстро, как у соседей

Автор RUSRADIO LT 16
Продукты дорожают, но не так быстро, как у соседей

В Литве некоторые продукты дорожают, но не так быстро, как в соседних странах. 

По данным Минсельхоза, в прошлом году рост цен в нашей стране был ниже среднего по ЕС. К примеру, в последнем квартале прошлого года, по сравнению с позапрошлым, у нас продукты подорожали на 0,6%, в Латвии на 1,3%, в Эстонии на 0,9%, а в Польше – почти на 1,5%, что примерно соответствует среднему показателю по ЕС.

Кроме того, есть тенденция снижения стоимости некоторых продуктов. В том числе – мяса, овощей и фруктов. В конце прошлого года упали также цены на хлебобулочные изделия.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

Метки:

Актуальные новости

Не забывать о сдаче использованных аккумуляторов

Не забывать о сдаче использованных аккумуляторов

Автор RUSRADIO LT

Массовые мероприятия в Каунасе

Автор RUSRADIO LT

Говорят, что коронавирус не опаснее гриппа

Автор RUSRADIO LT
Самозанятые работники могут обращаться за помощью

Самозанятые работники могут обращаться за помощью

Автор RUSRADIO LT
До 17 января 2021 года в Харьюском и Ида-Вируском уездах Эстонии вводятся ограничения на свободу передвижения.

В Эстонии закрылись театры и кафе

Автор RUSRADIO LT
С каких автомобилей не взимается налог на выбросы СО2

С каких автомобилей не взимается налог на выбросы СО2

Автор RUSRADIO LT
Помощь специалиста - в любом медучреждении

Помощь специалиста – в любом медучреждении

Автор RUSRADIO LT
M. Čepulio nuotr.

Отпугивать животных помогут свистки

Автор RUSRADIO LT
Леша Свик

Лёша Свик: новинка «Не зашьёшь»

Автор Эвелина Никанорова