В Литве продукты дорожают, но не так быстро, как у соседей

В Литве н екоторые продукты дорожают, но не так быстро, как в соседних странах.

По данным Минсельхоза, в прошлом году рост цен в нашей стране был ниже среднего по ЕС. К примеру, в последнем квартале прошлого года, по сравнению с позапрошлым, у нас продукты подорожали на 0,6%, в Латвии на 1,3%, в Эстонии на 0,9%, а в Польше – почти на 1,5%, что примерно соответствует среднему показателю по ЕС.

Кроме того, есть тенденция снижения стоимости некоторых продуктов. В том числе – мяса, овощей и фруктов. В конце прошлого года упали также цены на хлебобулочные изделия.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.