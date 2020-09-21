В Литве прослеживаются демографические изменения

В Литве уже ощущаются свойственные многим странам мира демографические изменения. Низкая рождаемость и увеличение продолжительности жизни людей приводят к общему старению общества. Если сейчас на десять жителей страны трудоспособного возраста приходится три пенсионера, то, по прогнозам, в 2040 г. на десять работающих уже придется больше пяти пенсионеров. С другой стороны, люди дольше остаются активными, но это также приводит к тому, что обществу придется решать новые задачи.

Во-первых, нагрузка ляжет на пенсионную систему. Кроме того, пожилым людям необходимо будет создавать условия для продолжения активной общественной жизни — интеграции в рынок труда и обучение на протяжении всей жизни. В этом году, по статистике, средняя продолжительность жизни мужчин в Литве составила 71 год, женщин – почти 81 год.