В Литве проводится перепись населения – не забудьте принять участие

В рамках проводимой в этом году всеобщей переписи населения Департамент статистики начал сбор данных о национальности, родном языке и вероисповедании жителей Литвы.

Раньше всю информацию собирали переписчики, которые ходили для этого по домам. По данным последнего опроса, который проводился в 2011 году, в Литве проживали люди 154 национальностей. Каждый третий житель страны указывал, что знает два иностранных языка. Жители страны относились к 59 различным религиозным общинам.

В этом году опрос проводится в интернете. Для участия в нем до 17 февраля можно заполнить анкету на специальной странице Департамента статистики. Участие в опросе не займет много времени, поскольку ответить надо будет всего на несколько вопросов. Среди них – о национальности, о том, какой у вас родной язык и какими еще языками вы владеете, какого вероисповедания придерживаетесь. А по завершении интернет-опроса для обеспечения точности статистических данных будут опрошены примерно 40 тысяч жителей страны, не принимавших участие в анкетировании. Первые результаты станут известны к концу года.

Департамент нацменьшинств Литвы приглашает всех жителей страны активно участвовать в статистическом опросе.

Короткий видеоклип об исследовании можно найти здесь.

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