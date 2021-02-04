В рамках плана властей как можно скорее вернуть детей в школы в Литве проводится тестирование учителей на антитела.

А в некоторых городах началась и вакцинация педагогов от коронавируса. В Каунасе прививку уже получили примерно 2 тыс. человек, в Клайпеде – работники трех образовательных учреждений. Однако там процесс остановился из-за нехватки вакцины. Возобновить его намечено на следующей неделе.

Тогда же должна начаться вакцинация и вильнюсских учителей. По данным статистики, в стране в целом прививку получили чуть более 2,5% жителей. При этом обе дозы – пока менее одного процента граждан.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.