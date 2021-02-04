Covid-19 Новости Самоуправления

В Литве проводится тестирование учителей на антитела

Автор RUSRADIO LT 15
В Литве проводится тестирование учителей на антитела

В рамках плана властей как можно скорее вернуть детей в школы в Литве проводится тестирование учителей на антитела. 

А в некоторых городах началась и вакцинация педагогов от коронавируса. В Каунасе прививку уже получили примерно 2 тыс. человек, в Клайпеде – работники трех образовательных учреждений. Однако там процесс остановился из-за нехватки вакцины. Возобновить его намечено на следующей неделе.

Тогда же должна начаться вакцинация и  вильнюсских учителей. По данным статистики, в стране в целом прививку получили чуть более 2,5% жителей. При этом обе дозы – пока менее одного процента граждан.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
Метки:

Актуальные новости

Президент подписал госбюджет на следующий год

Президент подписал госбюджет на следующий год

Автор RUSRADIO LT
С января вступит в силу право иностранцам получать статус так называемого электронного резидента

С января вступит в силу право иностранцам получать статус так называемого электронного резидента

Автор RUSRADIO LT
Глюк’oZa представила новую песню «Фан»

Глюк’oZa представила новую песню «Фан»

Автор Эвелина Никанорова

Литва «антилидер» коронавируса в Балтийский странах

Автор RUSRADIO LT
Стартовала ежегодная акция «Щука 2021»

Стартовала ежегодная акция «Щука 2021»

Автор RUSRADIO LT

Вниманию клиентов компании Simple finance

Автор RUSRADIO LT
Грета Тунберг

Теперь Грета Тунберг на почтовых марках

Автор Эвелина Никанорова
Фильмы и сериалы на литературной основе

Фильмы и сериалы на литературной основе

Автор RUSRADIO LT
Рэп-исполнительница Карди Би будет предсказывать будущее своим поклонникам

Рэп-исполнительница Карди Би будет предсказывать будущее своим поклонникам

Автор Эвелина Никанорова