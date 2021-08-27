В Литве уже 3 самоуправления, входящие в чёрную зону

Вчера в Литве зафиксировали ещё один скачок заболеваний коронавирусом. Несмотря на то, что одному самоуправлению удалось выбраться из чёрной зоны, в неё попало другое самоуправление. Речь идёт о районном самоуправлении Плунге, где количество случаев на 100 тыс. населения составляет 527. Между тем самоуправления Клайпеды и Неринги из чёрной зоны не вылезают. Например, в Клайпеде фиксируется более 625 случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. населения. В свою очередь, в самоуправлении Неринги на 100 тыс. жителей фиксируется 522 случая заболевания коронавирусом. Напомним, что чёрная зона означает, что количество случаев заболевания коронавирусом в конкретном самоуправлении перевалило за отметку 500 на 100 тыс. населения либо количество положительных тестов за последние 7 дней превысило 10%. Помимо всего прочего стремительно уменьшается количество самоуправлений, которые в настоящий момент находятся в жёлтой зоне.

YouTube удалил более миллиона роликов, содержащих ложную информацию о коронавирусе

С начала пандемии коронавируса платформа для видеохостинга YouTube удалила более миллиона роликов, содержащих опасную и ложную информацию о коронавирусе. Критерием для принятия решения относительно того, какая информация является ложной, а какая нет, являлось коллективное мнение экспертов организаций в области здравоохранения, таких, как Всемирная организация здравоохранения. По словам представителя YouTube, правила платформы сфокусированы на удалении видео, которые могут непосредственно привести к серьёзному ущербу в реальном мире. В качестве примера он назвал ролики, рекламирующие лекарства от коронавируса, или выступления, в которых ставится под вопрос само наличие пандемии в мире. Отметим, что каждые три месяца YouTube удаляет почти 10 млн видео. Большинство из них пользователи успевают просмотреть менее десяти раз. При этом платформа работает над тем, чтобы сделать процесс удаления видео с ложной информацией ещё более быстрым.