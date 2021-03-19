Covid-19 Новости

В Литве возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca

Автор RUSRADIO LT 35
В Литве возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca

Возобновляется вакцинация от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.  Кроме того, с сегодняшнего дня люди смогут сами решать, хотят ли ею прививаться.

Жителям страны разрешается самостоятельно выбирать любую вакцину, которая на данный момент есть в центре вакцинации.  

Вчера вечером Европейское агентство по лекарственным средствам объявило, что препарат AstraZeneca является безопасным и действенным. При этом специалисты продолжают наблюдение за возможными нежелательными реакциями на вакцину. О них будут предупреждать пациентов.

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Чтобы восстановить несколько подпорченную репутацию вакцины AstraZeneca, в понедельник этим препаратом публично привьется руководство Литвы – президент, спикер Сейма, премьер-министр и министр здравоохранения. В группу вакцинируемых включены и другие члены Сейма и Правительства.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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