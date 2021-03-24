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В Литве возобновляются 46 междугородних автобусных рейсов

Автор RUSRADIO LT 34

В скором времени в нашей стране возобновятся еще 46 междугородних автобусных рейсов. Возобновление междугородних перевозок начинается сегодня и будет нарастать до 1 апреля.

Больше автобусов будет ездить в Лаздияй, Укмерге, Аникщяй, Шяуляй, Молетай, Вильнюс и другие города. Сейчас компании перевозят пассажиров на 246 рейсах из 871.

В начале марта автобусное сообщение понемногу начало оживать. Однако дальнейшее возобновление рейсов будет зависеть от масштабов карантина и ограничений.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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