С 15 по 18 июля в Литве впервые пройдёт теннисный турнир им. Рафаэля Надаля. Турнир предназначен для детей до 14 лет, планирующих стать профессионалами.

Организовать турнир в Литве предложили руководители теннисной Академии Рафаэля Надаля.

Как сказала представитель Академии Рафаэля Надаля в странах Балтии Шаруне Василяускайте-Аленскиене, такое предложение со стороны Академии знаменитого теннисиста обрадовало, но не удивило. По её словам, они сотрудничают с Академией с самого её открытия. За это время много любителей тенниса ездили тренироваться в Испанию, а самые сильные тренеры Академии несколько раз приезжали и в Литву. Здесь они проводили тренировки как для детей, так и для взрослых.

Что до самого турнира, то он пройдёт в столице, на кортах Teniso erdvė. Участники турнира будут сражаться не только за очки рейтинга, но и за особенные призы. Например, один из участников путём лотереи сможет выиграть майку, подписанную Рафаэлем Надалем.

Между тем победителей турнира ожидают сногсшибательные призы. Спортсменам, которые займут первые места, будет предоставлена возможность неделю бесплатно тренироваться в Академии Рафаэля Надаля на Мальорке. В программу тренировочного лагеря входит почти 30 часов тренировок, 7 часов занятий «Развитие чемпиона», специальная спортивная диета, проживание и ежедневные тренировки с лучшими теннисистами своей возрастной группы.

По словам организаторов турнира, это прекрасная возможность для юных любителей тенниса усовершенствовать свои навыки и приобрести бесценный опыт. Они также выразили надежду, что такой турнир станет традиционным и будет проходить в Литве ежегодно.

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