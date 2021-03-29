Решением правительства режим карантина в Литве продлен еще на месяц, до 30 апреля. В Литве вступил в силу запрет на мобильность между самоуправлениями, разрешается выезжать лишь в кольцевые самоуправления. Этот запрет будет действовать утра 6 апреля с целью пресечения распространения коронавируса.

Отныне, перед возвращением на работу, обязательно пройти тестирование на коронавирус должны: работники сферы культуры, тренеры, работники общепита, розничной торговли, досуга и развлечений, дискотек, кинотеатров. Речь идет о тех кому разрешается восстановить свою деятельность. А регулярно, каждые 7-10 дней, должны проверятся медики, социальные работники, педагоги и аптекари.

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В пятницу в Литве был обновлен список стран, пораженных коронавирусом. Приезжим еще из 9 стран придется столкнуться с более жесткими условиями – это Андорра, Аруба, Болгария, Косово, Франция, Италия, Словения, Северная Македония, Уругвай, этот список «покинула» Словакия. Кроме того, с понедельника члены экипажей, которые намерены провести в Литве больше 72 ч. должны иметь при себе отрицательный тест на COVID-19 или сдать анализы в Литве в течение 24 ч. после прибытия .

По предварительной оценке Минздрава, массовая вакцинация жителей Литвы от коронавируса (COVID-19) начнется в июне. Начало массовой вакцинации будет зависеть от активности людей из приоритетных групп и соблюдения графика производителями вакцины. По данным Департамента статистики, в Литве хотя бы первой дозой привиты более 300 000 человек, почти 11% жителей страны.

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Предложение властей Сербии в эти выходные, бесплатно привить от коронавируса всех желающих иностранцев получило большой отклик. Как пишет немецкая газета Welt в субботу, число участников этой акции достигло нескольких тысяч человек. В основном, речь идет о гражданах Боснии и Герцеговины, Черногории и Республики Северная Македония. Кампания по вакцинации населения проходит в Сербии очень успешно. Из семи миллионов жителей страны два миллиона человек уже получили как минимум первую дозу вакцины. Для иммунизации населения против COVID-19 в Сербии используют немецко-американскую вакцину BioNTech/Pfizer, британско-шведскую AstraZeneca, а также российский препарат «Спутник V» и китайский Sinopharm.

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Власти штата Нью-Йорк запустили в оборот электронные паспорта вакцинации против коронавируса. Это бесплатная платформа для предприятий и частных лиц, с помощью которой можно легко получить доступ к защищенным доказательствам недавнего отрицательного результата теста на Covid или вакцинации. Со свидетельством люди могут посещать спортивные мероприятия, художественные представления, различные заведения. Участие в программе Excelsior Pass добровольное. Жители Нью-Йорка всегда могут предъявить альтернативное доказательство вакцинации или тестирования, например другое мобильное приложение или бумажную форму, непосредственно в офисе или на месте. Ну а президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от стран Евросоюза технически обеспечить запуск паспортов вакцинации к лету. Разрабатываемый Еврокомиссией проект паспорта вакцинации ЕС будет включать лишь вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных препаратов.