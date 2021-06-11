В Литву доставлена новая партия вакцин Moderna и Janssen

Вчера в Литву доставили ещё одну партию вакцин. В этот раз Литва получила 18 тыс. доз препарата Moderna и более 9 тыс. доз препарата Janssen. Новые вакцины будут распределены между самоуправлениями с учётом количества непривитых жителей и темпа вакцинации. Также большее количество вакцин будет выделено тем самоуправлениям, в которых фиксируется наибольшее число заболеваний. Напомним, что всего в Литве одной или двумя дозами привились 41% жителей страны. Более подробную информацию о темпах вакцинации, статистике самоуправлений и многом другом можно найти на странице koronastop.lrv.lt.

В ЕС привит каждый второй житель

Каждый второй взрослый житель стран ЕС получил не менее одной прививки от коронавируса. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, отметив, что 100 млн жителей ЕС получили уже полную защиту от коронавируса. ЕС имеет хорошие шансы достичь своей цели – до конца июля получить такое количество вакцин, которого будет достаточно для вакцинации 70% взрослого населения ЕС. Отметим, что минимум одну дозу вакцины получили более 183 млн жителей стран ЕС, а полную защиту – примерно 95 млн человек.

Китай первым позволил вакцинировать детей младшего возраста

Китай стал первым государством, позволившим применение вакцины от коронавируса для детей младшего возраста. Речь идёт об экстренном допуске препарата для детей от трёх лет. Пока неизвестно, когда начнётся вакцинация этой возрастной группы. Между тем клинические испытания вакцины Sinovac на детях и подростках находятся ещё на ранней стадии.

AstraZeneca + Pfizer-BioNTech = более эффективная защита

Комбинация вакцин от коронавируса AstraZeneca и Pfizer-BioNTech позволяет достичь более эффективной защиты, чем в случае применения только одного из этих препаратов. К такому выводу пришли специалисты из Саарского университета в Германии. В исследовании приняли участие 250 человек. Их разделили на три группы: первую привили AstraZeneca, вторую – Pfizer-BioNTech, а третья группа получила сначала одну дозу AstraZeneca, а потом – дозу Pfizer-BioNTech. Исследователи также выяснили, что обе дозы Pfizer-BioNTech дают более эффективную защиту, чем две дозы AstraZeneca.