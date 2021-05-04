В Литву прибыла новая партия вакцины Pfizer-BioNTech

Вчера в Литву прибыла 20-я партия вакцины Pfizer-BioNTech. В этой партии – без малого 100 тысяч доз, которые вчера и были распределены между самоуправлениями. Большее количество вакцин будет направлено тем самоуправлениям, в которых фиксируется повышенное количество случаев заболевания. До сегодняшнего дня Литва получила более 717 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech. Более 700 тыс. доз уже использовано. В настоящий момент в Литве привито почти 25% населения страны. Более подробную статистику вакцинации можно найти здесь.

В Греции снова открылись кафе и рестораны

Между тем в Греции после шести месяцев всеобщего карантина снова открылись кафе и рестораны, которые пока будут обслуживать посетителей только на летних террасах. В свою очередь, магазины непродовольственных товаров и школы открылись в стране ещё в начале апреля. В настоящее время в Греции прививку от коронавируса могут получить жители старше 30 лет.

Венгрия ослабила карантинные меры

Венгрия также ослабила карантинные меры. Начало комендантского часа перенесено с 23:00 на полночь. Переболевшие коронавирусом или сделавшие по крайней мере одну прививку могут вновь посещать библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, спа-центры и спортзалы. В свою очередь, в заведениях общепита находиться можно не только на летних террасах, но и в закрытых помещениях.

В рамках благотворительного концерта Vax Live удалось собрать более 44 млн евро

Тем временем в рамках благотворительного концерта Vax Live в Лос-Анджелесе удалось собрать более 44 млн евро. Этих средств хватит более чем на 10 млн доз вакцин от коронавируса для нуждающихся стран. На концерте, зрителями которого стали тысячи людей, привитых от коронавируса, выступили Дженнифер Лопес, группа Foo Fighters и Брайан Джонсон. С речью к зрителям обратились принц Гарри и актёр Бен Аффлек. В свою очередь, Папа римский Франциск и президент США Джо Байден выступили по видеосвязи.

В немецком Санкт-Эгидиене неизвестные украли 7 доз вакцины от коронавируса

И в заключение выпуска. В немецком населённом пункте Санкт-Эгидиен неизвестные украли ампулу с семью дозами вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech. Кража произошла в кабинете врача в одном из центров вакцинации. Об этом сообщила местная полиция, которая теперь разыскивает возможных свидетелей. Необходимо отметить, что население городка составляет три с лишним тысячи человек. И вот вопрос: можно ли кражу одной ампулы назвать ограблением века в Санкт-Эгидиене и так ли много неизвестных в таком небольшом городке?