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В Литву прибыла очередная партия вакцин Pfizer-BioNTech

Автор Евгений Русаков 5

В Литву прибыла очередная партия вакцин Pfizer-BioNTech

На фоне всеобщей вакцинации, которая началась вчера, в Литву прибыла новая, уже 21-ая по счёту, партия вакцин Pfizer-BioNTech. В этой партии без малого 102 тыс. доз препарата, которые сразу же были распределены между самоуправлениями. Большее количество вакцин будет направлено тем самоуправлениям, в которых фиксируется повышенное количество случаев заболевания. До сегодняшнего дня Литва получила почти 817 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech, около 808 тыс. доз уже использовано. В настоящий момент в Литве привито около 28% населения страны.

Регулярное пользование общественным транспортом не приводит к повышенному риску заражения

А в Германии провели исследование и согласно его результатам регулярное пользование общественным транспортом не приводит к повышенному риску заражения коронавирусом. В исследовании сравнивалась угроза инфицирования пассажиров автобусов и поездов с риском, которому подвергаются пассажиры, регулярно передвигающиеся на автомобилях, мотоциклах или велосипедах. Общая стоимость исследования составила 2 млн евро.

В Ирландии смягчён ряд ограничительных мер

Между тем власти Ирландии смягчили ряд ограничительных мер. Магазины непродовольственных товаров покупатели смогут посещать по записи или чтобы забрать заказанные товары. Парикмахерские и салоны красоты также смогут принимать по записи. Музеи, библиотеки и культурные заведения смогут возобновить работу, но при соблюдении ряда условий. Разрешены также поездки внутри страны, при этом гостиницы пока остаются закрытыми. Их открытие запланировано на 2 июня.

Пчёлы могут выявлять коронавирус в анализах пациентов

И в заключение выпуска. Учёным из университета нидерландского города Вагенингена удалось научить пчёл выявлять коронавирус в анализах пациентов. Сначала исследователи установили, что пчёлы могут распознавать коронавирус благодаря одной из функций нервной системы. При обучении пчёл учёные давали им после пробы с коронавирусом воду с сахаром, а после пробы без COVID-19 – ничего. В итоге, после пробы с коронавирусом пчёлы стали вытягивать хоботок в ожидании вознаграждения. Таким образом, при помощи пчёл результат теста на коронавирус можно определить гораздо быстрее, чем при ПЦР-тесте.

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