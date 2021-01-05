В Литву прибыла третья партия вакцин, вскоре планируются новые поставки.
И тем не менее, вакцин еще слишком мало. Глава Минздрава Арунас Дулькис надеется, что в скором времени для использования в ЕС будут утверждены и вакцины еще нескольких производителей.
Этой ситуацией воспользовались мошенники, пишет портал DELFI. В сети распространяется информация о том, что вакцины против коронавируса можно купить самостоятельно.
Полиция Литвы предупреждает, что эти сообщения лживы, обязуется проверить объявления, а выявленных распространителей – привлечь к ответственности.