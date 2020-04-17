Listen to «В Литву прибыли необходимые для врачей защитные средства» on Spreaker.



Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил о доставке важных грузов из Китая, один из которых уже находится в стране, а другой доставят в ночь на субботу.

В составе полученного груза — защитные очки, скафандры, одноразовые перчатки, бахилы, тампоны для носа и горла.

Эти средства предназначены для врачей. Саулюс Сквернялис также поблагодарил всех представителей общества и бизнеса за проявленные инициативы, за помощь государству, врачам и пенсионерам.