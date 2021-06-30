В субботу, 3 июля, в Литву возвращается долгожданная «Ночь музеев». В первую субботу июля мероприятия, посвященные «Европейской ночи музеев», пройдут по всей Европе.

Организатор мероприятия, Министерство культуры Франции, уже в 17-й раз приглашает посетителей бесплатно до полуночи наведаться в музеи. Конечно же, придерживаясь при этом всех эпидемиологических требований.

Литовские музеи участвуют в акции уже 16-й год подряд. И каждый год эта акция привлекает тысячи посетителей. Посещение музеев и участие в проводимых ими мероприятиях в «Ночь музеев» – бесплатное. Напомним, что в прошлом году «Ночь музеев» проходила только в интернет-пространстве.

В этом году около 30 музеев Литвы приглашают на бесплатные мероприятия с развлечениями, сюрпризами, тематическими экскурсиями, дискуссиями, лекциями, презентациями выставок, кинопоказами и т.д. Цель акции – заинтересовать посетителей, показать им музейные экспозиции в непривычные часы, по-новому.

Музейные работники, которые успели за время карантинов соскучиться по посетителям, уже готовы ко встрече гостей.

Программа мероприятий в Вильнюсе

Вся подробная информация о программах музеев – по ссылке.

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