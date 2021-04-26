В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения премии «Оскар».

Лучшим фильмом года академики признали картину Хлои Чжао «Земля кочевников» о женщине, которая, оставшись без работы и дома, стала путешествовать по США в автофургоне. Актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную героиню, удостоилась награды «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль». Саму Хлою Чжао признали лучшим режиссером года.

Призом за лучшую мужскую роль отметили Энтони Хопкинса, снявшегося в фильме «Отец». Таким образом, он стал самым пожилым обладателем золотой статуэтки. Ему 83 года. Кроме того, фильм получил награду в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

Награду за лучший оригинальный сценарий получила британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел — за работу над картиной «Девушка, подающая надежды».

Лучшим иностранным художественным фильмом киноакадемики признали работу датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной».

Две статуэтки получил «Манк» Дэвида Финчера — за лучшую работу художника-постановщика и лучшую операторскую работу (Эрик Мессершмидт).

Лучшим анимационным фильмом стал мультфильм «Душа», а лучшим документальным — «Мой учитель — осьминог». Статуэтку в номинации «Лучшая актриса второго плана» взяла южнокорейская актриса Юн Ё-джон за роль в фильме «Минари».

Разумеется, мы решили отметить и музыкальную номинацию. Лучшей оригинальной композицией признана песня Fight for You из кинокартины «Иуда и черный мессия».

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