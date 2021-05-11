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В мае самоуправление вывезет 37 неэксплуатируемых автомобилей

Автор Евгений Русаков 40
В мае самоуправление вывезет 37 неэксплуатируемых автомобилей

Вильнюсское самоуправление призывает владельцев неэксплуатируемых (неиспользуемых) и оставленных без присмотра автомобилей позаботиться о них и как можно скорее убрать из мест общего пользования.

Автомобили, оставленные без присмотра, не только ограничивают возможности других автовладельцев пользоваться общими местами парковки, но и являются злободневной проблемой с точки зрения охраны окружающей среды.

Самоуправление Вильнюса информирует, что в ближайшее время будут инициированы процедуры признания устаревших транспортных средств, у которых нет владельцев (или владельцы неизвестны), бесхозным имуществом. На это время автомобили будут переданы муниципалитету – их увезут и будут хранить на стоянке до тех пор, пока не найдётся владелец или же суд примет решение о том, что это бесхозное имущество.

Владельцев автомобилей убедительно просят убрать неэксплуатируемые (неиспользуемые) автомобили из мест общего пользования до 23 мая этого года. В противном случае автомобили будут вывезены в принудительном порядке.

В мае самоуправление вывезет 37 неэксплуатируемых автомобилей

Список автомобилей, которые планируется вывезти в принудительном порядке

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