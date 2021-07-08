Паутина

В Малави открылась школа, напечатанная на 3D-принтере

Автор Эвелина Никанорова 25
В Малави открылась школа, напечатанная на 3D-принтере

В районе Салима в Республике Малави открылась первая в мире напечатанная на 3D-принтере школа. На ее создание ушло всего 18 часов, сообщает CDC.

За разработку проекта отвечала компания 14Trees — она напечатала корпус школы на 3D-принтере. Затем рабочие отдельно поставили окна, двери и крышу. Дети начали учиться в школе еще 21 июня, однако официальное открытие состоялось только на днях.

14Trees использует запатентованную технологию, которая в разы ускоряет процесс 3D-печати. Стоимость производства и количество материалов при этом уменьшаются.

Авторы проекта планируют установить такие же заведения в Кении и Зимбабве. Это позволит Африке обеспечить образование для большего количества детей и развить инфраструктуру с минимальными затратами.

Первая напечатанная школа расположилась в деревне Калонга. Всего в округе стало 13 учебных заведений. При населении в 38 тыс. человек необходимо возвести еще 50 подобных строений.

По данным ЮНИСЕФ, в Малави не хватает как минимум 36 тыс. классов. На постройку традиционных зданий уйдет около 70 лет, а технология 14Trees позволить решить проблему за 10 лет.

Источник

Еще больше новостей – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

Мужчина завел 16 жен и стал отцом 151 ребенка

Мужчина завел 16 жен и стал отцом 151 ребенка

Автор Эвелина Никанорова
03 2 580x460

7 фактов о Микки Маусе

Автор Эвелина Никанорова
Disney 580x460

Disney рассказал новую рождественскую историю

Автор Эвелина Никанорова
На выставку Ван Гога в режиме онлайн

На выставку Ван Гога в режиме онлайн

Автор Эвелина Никанорова
Названа полезная замена вредной еде при просмотре кино

Названа полезная замена вредной еде при просмотре кино

Автор Эвелина Никанорова
Ikea перестанет издавать ежегодный каталог

Ikea перестанет издавать ежегодный каталог

Автор Эвелина Никанорова
Pauk Buffalo 580x460

Житель Буффало сделал крутой дом к Хэллоуину

Автор Эвелина Никанорова
Amazon создала для сотрудников «будки для медитаций»

Amazon создала для сотрудников «будки для медитаций»

Автор Эвелина Никанорова
HBO Max планирует снять продолжение сериала «Секс в большом городе»

HBO Max планирует снять продолжение сериала «Секс в большом городе»

Автор Эвелина Никанорова