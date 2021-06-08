В Marvel раскрыли дату смерти Доктора Стрэнджа

Издательство Marvel Comics выпустило новый постер предстоящего комикса о Докторе Стрэндже. В постере говорится, что верховного колдуна ждет смерть.

Рисованный рассказ под названием The Death of Doctor Strange («‎Смерть Доктора Стрэнджа»‎) представят в сентябре этого года — перед премьерой фильма ‎«‎Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»‎ в марте 2022 года. Отметим, что более подробную информацию о комиксе сообщат на следующей неделе.

Доктор Стрэндж, созданный Стэном Ли и Стивом Дитко, впервые появился в комиксах Marvel более 50 лет назад. Овладев магическим искусством, он не раз защищал Вселенную от величайших потусторонних угроз.

Комикс об этом супергерое впервые экранизировали в 2016 году. Тогда в кинотеатрах вышел фильм Скотта Дерриксона «‎Доктор Стрэндж». Напомним, что роль могущественного колдуна исполняет Бенедикт Камбербэтч.