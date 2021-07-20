В Мексике прошел первый в мире турнир по «пластиковой» рыбалке

В мексиканском городе Масатлан решили адаптировать традиционный промысел для борьбы за экологию. Для этого в городе устроили первый в мире турнир по «пластиковой» рыбалке.

Участники турнира должны были выполнять все те же действия, что и на обычной рыбалке. Однако в качестве улова была не рыба, а пластиковые отходы, плавающие в океане. Эту экологическую инициативу реализовали компания Corona, занимающаяся производством пива и агентство We Believers.

Как пишет издание The Drum, в турнире приняли участие 80 рыбаков. В результате коллективной работы они выловили из воды больше трех тонн океанического мусора, а победитель достал почти 815 фунтов (370 кг) пластика.

Главным призом пластиковой рыбалки, за который боролись участники, стало денежное вознаграждение в размере 625 евро, что по нынешнему курсу составляет . Для мексиканских рыбаков такой гонорар эквивалентен месячному заработку. Остальные участники экологической инициативы тоже не остались без вознаграждения: компания Mexico Recicla заплатила им за улов по ставке, которая превышает ту, что им обычно платят за рыбу.

Источник

Еще больше новостей – по ссылке.