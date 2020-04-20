В местах торговли зафиксированы массовые нарушения

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После смягчения карантинного режима и разрешения предоставлять некоторые услуги Национальный центр общественного здоровья установил массовые нарушения.

По словам специалистов, наиболее частые нарушения — это отсутствие информации у входа и разметки для стоящих в очереди покупателей, а также отсутствие отдельного входа в помещение. Нет и должного контроля здоровья работников.

Больше всего нарушений зафиксировано в Вильнюсском округе. В эти выходные проверки в местах торговли продолжались.