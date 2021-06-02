Новости Паутина

В Минфине Франции возьмут на службу кота

Автор Эвелина Никанорова 14
В Минфине Франции возьмут на службу кота

В Министерстве финансов Франции появится новый четвероногий талисман вместо кота Олива, умершего в возрасте 22 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

«У Олива будет преемник. Я намерен взять другого кота. Я еще не знаю какого… Но в Берси (здание Минфина) будет новый кот», — приводятся слова главы французского ведомства Брюно Ле Мэра.

О смерти Олива стало известно неделю назад. Олив поступил на службу в ведомство в 1999 году. С тех пор сменилось 15 министров. Ле Мэр вступил в должность в 2017 году, в связи с чем в местной газете Figaro высказали предположение, что кот умер от скуки, а не от старости. Как отмечает телеканал BFMTV, деятельность кота в ведомстве была окружена множеством слухов. Утверждалось, что поведение кота анализируют для прогнозирования финансовых и экономических трендов.

Олив не единственный «кот-политик». В британском МИД некоторое время жил кот Палмерстон, которого взяли на должность мышелова в 2016 году. У него также есть свой Twitter-аккаунт, на который подписаны более 113 тысяч пользователей.

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