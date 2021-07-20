В начале августа закроется вакцинационный центр Litexpo

Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс призвал Правительство Литвы отказаться от бесплатных тестов для не привитых жителей. Как сказал глава столицы, наличие бесплатных тестов не только замедляет темпы вакцинации, но и в целом усложняет её процесс. Темпы вакцинации в столице упали в 4 раза, при этом центры вакцинации работают в полную силу и прививок хватает для всех. Также глава вильнюсской мэрии заявил, что вакцинационный центр Litexpo будет закрыт в начале августа. Это решение он объяснил всё тем же замедлением темпов вакцинации. Если в мае в столице ежедневно прививали более 10 тыс. человек в день, сегодня это число равняется 2,5 тыс. При этом 60% людей приходят за второй прививкой. Вполне очевидно, что большинство тех, кто хотел привиться, уже сделали это. А те, кто не находит для этого время, смогут привиться в аптеках, поликлиниках или мобильных пунктах. Также с начала этой недели по Вильнюсу начали курсировать специальные прививочные микроавтобусы. Их команды прививают любой вакциной. По словам Ремигиюса Шимашюса, четвёртая волна коронавируса неизбежна. Теперь только от нас самих зависит, как мы её встретим.

На Кипре прошли демонстрации против ограничений и вакцинации

На Кипре участники демонстрации против ограничений и вакцинации от коронавируса устроили беспорядки. После акции протеста большая толпа людей отправилась к штаб-квартире телекомпании Sigma TV. Там люди принялись бить окна здания и подожгли несколько автомобилей. Необходимо отметить, что эта телекомпания занимает критическую позицию в отношении противников вакцинации. В прошлом она уже становилась объектом атак критиков ковид-ограничений. Напомним также, что несколькими днями ранее на Кипре ввели особый паспорт вакцинации. Этот документ необходим для посещения супермаркетов, торговых центров, ресторанов и иных магазинов. В свою очередь, вакцинацию от коронавируса расширили и теперь прививку разрешено делать и подросткам в возрасте 16-17 лет.