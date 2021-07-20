Covid-19 Вакцинация

В начале августа закроется вакцинационный центр Litexpo

Автор Евгений Русаков 0
В начале августа закроется вакцинационный центр Litexpo

В начале августа закроется вакцинационный центр Litexpo

Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс призвал Правительство Литвы отказаться от бесплатных тестов для не привитых жителей. Как сказал глава столицы, наличие бесплатных тестов не только замедляет темпы вакцинации, но и в целом усложняет её процесс. Темпы вакцинации в столице упали в 4 раза, при этом центры вакцинации работают в полную силу и прививок хватает для всех. Также глава вильнюсской мэрии заявил, что вакцинационный центр Litexpo будет закрыт в начале августа. Это решение он объяснил всё тем же замедлением темпов вакцинации. Если в мае в столице ежедневно прививали более 10 тыс. человек в день, сегодня это число равняется 2,5 тыс. При этом 60% людей приходят за второй прививкой. Вполне очевидно, что большинство тех, кто хотел привиться, уже сделали это. А те, кто не находит для этого время, смогут привиться в аптеках, поликлиниках или мобильных пунктах. Также с начала этой недели по Вильнюсу начали курсировать специальные прививочные микроавтобусы. Их команды прививают любой вакциной. По словам Ремигиюса Шимашюса, четвёртая волна коронавируса неизбежна. Теперь только от нас самих зависит, как мы её встретим.

На Кипре прошли демонстрации против ограничений и вакцинации

На Кипре участники демонстрации против ограничений и вакцинации от коронавируса устроили беспорядки. После акции протеста большая толпа людей отправилась к штаб-квартире телекомпании Sigma TV. Там люди принялись бить окна здания и подожгли несколько автомобилей. Необходимо отметить, что эта телекомпания занимает критическую позицию в отношении противников вакцинации. В прошлом она уже становилась объектом атак критиков ковид-ограничений. Напомним также, что несколькими днями ранее на Кипре ввели особый паспорт вакцинации. Этот документ необходим для посещения супермаркетов, торговых центров, ресторанов и иных магазинов. В свою очередь, вакцинацию от коронавируса расширили и теперь прививку разрешено делать и подросткам в возрасте 16-17 лет.

Метки:

Актуальные новости

Карантин планируется продлить и по окончании февраля

Карантин планируется продлить и по окончании февраля

Автор RUSRADIO LT
В Литве привили чуть больше 2,5% населения

В Литве привили чуть больше 2,5% населения

Автор RUSRADIO LT
Pexels Gustavo Fring 4127499 580x426

Четыре совета о том, как выстоять в пандемию

Автор RUSRADIO LT
В храмах возобновились службы в присутствии прихожан

В храмах возобновились службы в присутствии прихожан

Автор RUSRADIO LT
Власти Великобритании ужесточают правила въезда в страну

Власти Великобритании ужесточают правила въезда в страну

Автор RUSRADIO LT
Foto 580x460

Поздравление и обращение Ингриды Шимоните к жителям Литвы

Автор Евгений Русаков
Pexels Mali Maeder 1483024 580x426

Коронавирус не помешает любителям отдыха в теплых странах

Автор RUSRADIO LT
Пятая часть работников детсадов и школ уже переболели ковидом

Пятая часть работников детсадов и школ уже переболели ковидом

Автор RUSRADIO LT
Где уже можно получить «паспорт возможностей»?

Где уже можно получить «паспорт возможностей»?

Автор Евгений Русаков