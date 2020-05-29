В Национальном парке “Куршская коса” ведутся работы по реконструкции

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Кипят работы в Национальном парке “Куршская коса”. Уже отремонтированы десятки приморских троп, а также лестница, ведущая на дюну Прейлы, откуда открывается потрясающая панорама.

Все работы по реконструкции ведутся на средства, полученные за счет выручки за билеты заповедника Нагляй. Вход в заповедник стал платным еще четыре года назад. К сожалению, цену на билет в этом году пришлось поднять с двух евро до пяти, так как инфраструктура не справлялась с потоком посетителей.