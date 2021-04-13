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В нашей стране хотят узаконить «прививочные» дни

Автор Анжелика Орлёнок 23
В нашей стране хотят узаконить «прививочные» дни

В нашей стране хотят узаконить “прививочные” дни. Тогда каждый человек мог бы взять после прививки оплачиваемый выходной.

Предложение ввести “прививочный” день сделал Сейм. Такой день стал бы дополнительным оплачиваемым выходным для тех сотрудников компаний, которые привились от коронавируса. Вне зависимости от того, появились у них побочные симптомы или нет.

По мнению инициаторов идеи, такое решение могло бы работать как дополнительная мотивация – и одновременно благодарность. Кроме того, в стремлении достигнуть коллективного иммунитета польза может перевесить краткосрочные экономические убытки.

Премьер-министр Ингрида Шимоните, в свою очередь, сказала, что такие идеи можно рассматривать, если только это поможет ускорить вакцинацию.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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