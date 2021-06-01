Новости Экология

В нашей стране официально начался купальный сезон

Автор Анжелика Орлёнок 24
В нашей стране официально начался купальный сезон

В нашей стране официально начался купальный сезон. Он продлится до 15 сентября.

Перед началом и в течение всего сезона специалисты проводят регулярные проверки качества воды в водоемах. На пляжах уже заранее были оборудованы станции спасателей, приведены в порядок территории.

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Между тем ученые озабочены состоянием воды в наших реках – во всех пробах обнаружены загрязнения микропластиком. Эта проблема становится все более актуальной во всем мире.

В рамках международной Акции чистых берегов ученые провели исследование качества воды трех рек – Нерис, Вильняле и Жалесос. Самый высокий уровень загрязнения микропластиком установлен в Вильняле. При этом частицы микропластика найдены и в двух других реках. Несмотря на то, что эти исследования – локальные, и для определения уровня загрязнения всей реки необходимы более исчерпывающие исследования, полученные результаты соответствуют показателям загрязнений в реках Северной Европы.

Ученые отмечают, что в реки микропластик смывается дождевой водой, а из более урбанизированных территорий загрязнения дальше попадают в моря и океаны. Для борьбы с этими загрязнениями необходимы комплексные меры, подчеркивают специалисты – от сортировки мусора до внедрения технологий в канализационные и очистительные системы.

В ближайшие выходные – 5-6 июня – организация River Cleanup Lietuva объявляет во всей стране акцию по очистке берегов рек. Она будет проходить еще примерно в полусотне стран мира.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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