В наступающем году – больше праздничных нарядов!

Статистика показывает, что во время строгого карантина люди стали меньше внимания уделять праздничным нарядам.

Данные оборота розничной торговли указывают на то, что жители нашей страны, хотя и заполонили торговые центры перед праздниками, на новую праздничную обувь и одежду денег не тратили.

Продажи одежды и обуви упали более чем на десятую часть, а оборот товаров – почти на 20 процентов. Специалисты объясняют такие данные тем, что у людей нет возможности куда-либо выбираться, а наряжаться дома нет особого смысла. Больше всего средств перед праздниками жители Литвы тратили на аудио и видеоаппаратуру, бытовые электроприборы и мебель.

Остается пожелать, чтобы в 2021 году ситуация изменилась к лучшему.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.