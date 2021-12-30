В наступающий год – с оптимизмом

Уходящий 2021 год жители Литвы оценивают как довольно хороший. Однако трое из четверых признают, что устали жить в условиях ограничений и соскучились по свободной жизни. Такие результаты показал опрос, проведенный по заказу компании Telia.

Всего 17 % респондентов оценили этот год как более или менее плохой. С оптимизмом соотечественники смотрят и в наступающий 2022 год. Каждый второй верит, что он будет лучше.

Если бы пандемия закончилась, примерно треть опрошенных в первую очередь устремились бы на концерты, спектакли и культурные мероприятия. Еще столько же – чаще встречались бы с близкими и друзьями, путешествовали по Европе. В наступающем году примерно 1 из 5 опрошенных намерен сменить автомобиль. Также в планах – дальние путешествия в страну своей мечты.

Популярными остаются и стандартные новогодние обещания – начать заниматься спортом, найти новое хобби или сменить работу.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.