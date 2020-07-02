В Неринге создан прогулочный сказочный лабиринт

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В Неринге около лестницы, ведущей к дюне Парнидже, создан прогулочный сказочный лабиринт. Он напоминает легенду о создании Куршской косы, пишет газета Klaipeda. Лабиринт — это отпечаток пальца древней великанши Неринги. По легенде, разозлившись на бога-громовержца Перкунаса, который поднимал волны и губил рыбаков, Неринга набрала с морского дна в свой передник песка и насыпала полуостров в форме полумесяца, который защитил землю от губительных морских волн. Сказочный лабиринт будет открыт до осени.