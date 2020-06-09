В Ниде началась реконструкция улицы Тайкос

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В Ниде начинается реконструкция улицы Тайкос, одной из наиболее оживленных на этом курорте. Водители должны быть готовы к некоторым изменениям движения и парковки автомобилей. Реконструкция будет проходить поэтапно. В первую очередь, движение и парковка машин будут закрыты на наименее урбанизированном отрезке — от въезда в Ниду до ул. Йонушо. Уже готовятся временные автостоянки. Парковка машин там будет бесплатной. По плану, через большую дюну, до центра города, работы переберутся ближе к осени.

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Это не единственные изменения в Ниде. Этим летом на курорте вновь открывается летний книжный магазин. С ближайших выходных все лето он будет ждать читателей на веранде гостиницы Jūratė. Единственный на всей Куршской косе книжный магазин был закрыт два года назад. Но в этом году его решено восстановить. Отдыхающим также будут предложены дискуссии, встречи с писателями и презентации книг.