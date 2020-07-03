Listen to «В Ниде вновь смогут садиться небольшие самолеты» on Spreaker.

Посадочной площадке курорта, спустя несколько лет, вновь предоставлен статус аэродрома. Им смогут пользоваться пилоты планеров, вертолетов и легких самолетов. Власти Неринги утверждают, что иностранцы и наши соотечественники постоянно интересовались возможностью летать в Ниду на малых частных самолетах. Официально аэродром Ниды будет открыт в понедельник, во время авиационного праздника.