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В Нидерландах создали колоду гендерно-нейтральных карт

Автор Эвелина Никанорова 33
гендерно-нейтральные карты

В Европе создали колоду гендерно-нейтральных карт. Выпускница судебной психологии из Нидерландов Инди Меллинк создала игральные карты, в которых нет валетов, дам и королей. Девушка считает, что концепция гендерно-нейтральных карт поможет в борьбе с неравенством.

Традиционных персонажей девушка заменила на золото, серебро и бронзу. Так ей удалось сохранить иерархию в картах, чтобы не пришлось менять правила игр. За несколько месяцев нашлось уже 1500 покупателей «бесполых» колод из Бельгии, Германии, Франции и США. 

«Если у нас есть иерархия, в которой король стоит больше, чем королева, то это неравенство влияет на людей в их повседневной жизни, потому что это просто еще один способ сказать: „Эй, ты менее важен“», — объяснила Меллинк.

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