Covid-19 Новости

В Нидерландах введен комендантский час

Автор RUSRADIO LT 24

В Нидерландах впервые со времен Второй мировой войны введен комендантский час. Местным жителям нельзя выходить на улицу с 21 часа вечера до 4.30 утра.

За нарушение предусмотрен штраф в размере 95 евро. Исключения сделаны только для владельцев собак.

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Десятки ресторанов и баров в Чехии открылись, несмотря на введенные в стране жесткие ограничения. Полиция завела ряд дел на нарушителей локдауна, им грозят ощутимые штрафы. Чешские заведения общепита закрыты с середины октября, им позволяли открыться лишь ненадолго в канун Рождества.

Венгрия подписала с Россией договор о поставках вакцины от коронавируса “Спутник V”. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, препарат будет поступать в Венгрию в три этапа. Венгрия стала первой страной Евросоюза, покупающей российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”. 

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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил, что получил первую из двух доз вакцины от коронавируса. На своей странице в Twitter Гейтс указал, что чувствует себя хорошо и поблагодарил ученых, участников клинических испытаний и медиков.

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В Токио опровергли сообщения СМИ о том, что власти Японии приняли решение отменить летние Олимпийские игры и перенести их на 2032 год.

“Информация не соответствует действительности, – заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Манабу Сакаи на пресс-конференции. – Конечно, мы должны учитывать ситуацию за рубежом, и в какой-то момент мы решим, действительно ли проводить это мероприятие, но до тех пор японское правительство будет делать то, что должно быть сделано”, – сказал он.

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