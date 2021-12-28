В новогоднем «Музыкалити» Сергей Лазарев и Markul

Свежий выпуск передачи «Музыкалити» на YouTube посвятили новогодним песням.

Гости программы Markul и Сергей Лазарев вместе с ее ведущим Максимом Галкиным разобрали все достоинства и недостатки произведений этого жанра. Предметом анализа стали песни «Дискотеки Авария», Гуфа, Ольги Бузовой и Давы, Потапа и Насти, «Ленинграда» и других исполнителей.

Кроме того, гости рассказали новогодние байки, порассуждали о том, что лучше пить в новогоднюю ночь и ответили на вопрос, сколько они заработали в 2021 году.

Источник: InterMedia