В новом году – все по-новому. Как начать бегать?

Новый год вступил в свои права. А значит, самое время приступить к выполнению тех обещаний, которые мы давали себе в минувшем году. Или прямо в новогоднюю ночь. Например, начать бегать.

Первые шаги

Специалисты говорят, что для начала важно посоветоваться с врачами или тренерами. Дело в том, что сразу, в один день, взять и начать бегать – не очень хорошая идея. Ведь если ваша двигательная активность в течение дня сводилась, например, только к походам от компьютера до кухни, придется начинать с нуля. При пробежках позвоночник, суставы, сердечно-сосудистая система получают большую нагрузку. А значит, если есть какие-то проблемы со здоровьем, лучше обсудить все с лечащим врачом.

Подготовка

Конечно же, спортивные достижения и любовь к бегу не придут с первой тренировки. Сейчас важно будет составить свой индивидуальный план тренировок. Специалисты говорят, что для начала можно дать себе задание побольше ходить. Например, проходить 10 тысяч шагов в день. Это тот минимум, который чаще всего называют популяризаторы здорового образа жизни. С другой стороны, если вы начнете ходить даже по 10 минут в день, постепенно повышая время прогулки, – это тоже может стать отличным началом для личных спортивных побед.

Когда организм привыкнет к новым нагрузкам, можно к ходьбе добавить бег. Есть разные графики тренировок – их несложно найти в интернете или при помощи специальных программок. Один из вариантов – выставлять таймер на несколько минут, и при помощи его чередовать ходьбу и бег, повторяя цикл примерно в течение получаса. При этом бегать рекомендуется в таком темпе, при котором при желании вы могли бы вести беседу. Если возникает одышка, значит темп неправильный. Если же и этот этап будет освоен успешно – у вас не будет боли в суставах, усталости и т.д. – можно постепенно повышать продолжительность тренировки. Не забывайте делать небольшие разминки до и после тренировки. И составьте себе график занятий так, чтобы тренироваться хотя бы несколько раз в неделю. Это будет давать свои положительные результаты.

Экипировка и планы на будущее

Хорошей мотивацией для того, чтобы начать бегать, может стать покупка специальной одежды. Она должна быть как минимум комфортной. Через какое-то время, когда бег станет частью вашей жизни, сможете купить специальную экипировку, включающую в себя термобелье. Его задача – отводить влагу от тела, что особенно актуально в холодную погоду. Ну и, конечно же, уделите особое внимание обуви для бега. Специальные кроссовки для занятий должны быть гибкими, мягкими и упругими. Обувь лучше покупать в специализированных магазинах.

Ну и, наконец, образ жизни. Если вам действительно хочется не только привести в порядок свое тело, но и серьезно задуматься о здоровом образе жизни, придется решать и вопрос с питанием. Но это уже – тема для другого разговора.