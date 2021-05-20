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В новом клипе певица Ханна пьет «Весну» бокалами

Автор Эвелина Никанорова 22
В новом клипе певица Ханна пьет «Весну» бокалами

Певица Ханна в новом клипе «Весна» представила, как можно пить весну бокалами и влюбляться.

Режиссер Катя Як, плодотворно работающая с Ханной, представила кинематографический клип с розовым напитком «Весна», романтическими встречами. Ханна предстает в образе владелицы некого кафе, наблюдающей за свиданиями. Но однажды один красавчик (в исполнении актера Михаила Вихляева) придет и за ней…

Песня с крепко сбитыми битами от Дмитрия Баскакова и Дмитрия Калиша повествует об ожидании весны и уверенности, что влюбиться можно всегда, а не только в весеннюю погоду.

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Еще больше клипов – по ссылке.

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