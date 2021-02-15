В новом клипе Супер Жорика Бузова в роли осьминога

Музыкальный проект Михаила Галустяна «Супер Жорик» выпустил новый сингл и анимированный клип «Чао! Чао!».

Режиссёры Давид и Айк Саакянц создали яркую анимацию, показав «подводный мир шоу-бизнеса». В итоге, в клипе Ольга Бузова и DAVA – в виде осьминогов, а Тимати морской котик. Баста стал китом, Юрий Дудь — крабом, Иван Ургант и вовсе предстал в роли подводного короля.

«Всем горячий сочинский бонжур! Ловите мой юбилейный третий клип «Чао! Чао!» Обратился ко всем нашим звездам, мол, типа, как бы, приходите сниматься в моём клипе – никто не пришёл. Пришлось взять фломастеры и всех нарисовать!» – написал Супер Жорик.

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