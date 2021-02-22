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В одной из столичных школ возобновлено обучение

Автор RUSRADIO LT 42

В одной из Вильнюсских школ возобновлено контактное обучение. В классы вернулись ученики прогимназии им. Князя Гедиминаса.

И уже в конце этой недели – в пятницу, а затем еженедельно, учеников и учителей будут тестировать на коронавирус. Если случаи заражения не будут установлены, уроки продолжатся. Если же будет обнаружен хоть один заболевший – весь класс вернется на удаленное обучение.

Это пилотный, экспериментальный проект, одобренный Минздравом. Предполагается, что, руководствуясь этим опытом, в будущем можно будет вернуть детей в школы.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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