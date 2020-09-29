В одном из районов столицы появятся «путешествующие дворики»

Столичное самоуправление, известное своими необычными проектами, решило внести нотки современного дизайна в столичный район Науяместис. И представило новинку, которая в ближайшее время станет частью городского пейзажа в этом районе. Речь идет о своеобразных походных, путешествующих, двориках. Что они собой представляют? Это небольшие мобильные платформы, размером с парковочное место, с различным дизайном — и, соответственно, с разным видом деятельности на них.

Планируется, что такие передвижные платформы, построенные на стоянках, можно будет использовать и как зоны отдыха, и как игровые площадки для детей, и даже как места для встреч соседей или спонтанные кафе. Сейчас пока представлено три варианта таких “путешествующих двориков”, а в ближайшее время их число вырастет до 12. Нынешние три варианта — это своеобразная скамейка-лестница, скамейка-рампа, и “зеленая лужайка”. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс назвал такие зоны отдыха своеобразным городским Lego, потому что “путешествующие дворики” смогут перемещаться в соответствии с пожеланиями жителей, их можно будет строить в разных местах города.

Пока что основное внимание уделяется улице Наугардуко, центральной артерии района Науяместис. Ожидается, что с появлением новых мобильных двориков эта улица наполнится людьми, жизнью и станет гораздо более уютной. В будущем таких двориков станет больше, а сами жители района могут отдать свой голос за тот вариант, который им больше всего нравится, на страничке vilnius.lt/kiemeliai — так, чтобы уже в следующем месяце он появился где-то по-соседству. К слову, посмотреть, как выглядят мобильные дворики, могут не только жители Науяместиса. К тому же, если идея приживется, такие дворики смогут появиться и в других районах столицы. Что касается центральной улицы Науяместис, то это — не единственные изменения, которые сейчас воплощаются в жизнь. На улице Наугардуко обустраиваются пешеходные дорожки, высаживаются деревья и кустарники, оборудуются небольшие скверы.

И еще об одном эксперименте, который добавил уюта — теперь уже центральным улицам города. Для того, чтобы листья каштанов преждевременно не сохли и не опадали, а сами деревья сохраняли свою густую крону, были испробованы т.н. феромонные ловушки для насекомых. Эти ловушки безопасны для людей и окружающей среды, и при этом, как оказалось, отлично помогают защитить каштаны. На заметке у специалистов теперь липы, из-за повреждения которых в городе пачкаются и пешеходные дорожки, и стоящие под деревьями машины.